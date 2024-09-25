Экс-мэр Челябинска пропустила первое заседание в Совете Федерации

Новоявленный представитель губернатора Челябинской области в Совете Федерации Наталья Котова пропустила свое первое заседание в верхней палате российского парламента.

Как уже сообщал «Новый День», глава региона Алексей Текслер подписал постановление о наделении Котовой полномочиями сенатора Российской Федерации после инаугурации, состоявшейся 20 сентября.

Вчера, 24 сентября, городская Дума приняла отставку новоявленного сенатора с поста мэра, а сегодня глава верхней палаты федерального парламента Валентина Матвиенко вручила 14 российским сенаторам, получившим назначение после сентябрьских выборов, удостоверения и нагрудные знаки. Но Котова на этой церемонии не присутствовала.

«Наталья Петровна Котова, от исполнительной власти Челябинской области, получит нагрудный знак и удостоверение на следующей сессии. Сегодня она отсутствует», – сообщила Матвиенко.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Москва, Игорь Юров

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube