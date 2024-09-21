Губернатор Челябинской области назначил нового представителя в Совете Федерации

Членом Совета Федерации от губернатора Челябинской области стала мэр областного центра Наталья Котова. Соответствующее постановление подписал Алексей Текслер.

«Наделить полномочиями сенатора Российской Федерации – представителя от исполнительного органа государственной власти Челябинской области Котову Наталью Петровну», – говорится в документе.

«Наталья Котова работает в администрации Челябинска 19 лет, а с 2019 года является главой областного центра. Уроженка Челябинской области. В 1987 году окончила Челябинский государственный педагогический институт. Позднее получила дополнительное образование в Уральской академии государственной службы», – уточнили в региональном правительстве.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в администрацию Челябинска Наталья Котова пришла в 2005 году, став начальником управления жилищной политики. С апреля 2010 года являлась первым заместителем главы города. 19 ноября 2019 года Наталья Котова была избрана главой областного центра.

Г-жа Котова стала едва ли не главным разочарованием челябинцев на посту руководителя города. Ее назначение градоначальницей многие восприняли со сдержанным энтузиазмом, ведь перед ней кресло мэра занимали Евгений Тефтелев и Владимир Елистратов, добрых слов в свой адрес от горожан не слышавшие.

И первые решения градоначальницы вселяли оптимизм. Так, после того как она возглавила муниципалитет , впервые за последние 10 лет зимой городские дороги перестали посыпать химическими реагентами, от которых страдали обувь, автомобили и легкие горожан. Впрочем, достаточно быстро челябинцы в новом главе города разочаровались.

Техническая соль вернулась на дороги областного центра уже в следующем сезоне. Качество дорожного покрытия, как и раньше, оставляло желать лучшего. А к выполняемым дорожниками работам жители города и общественники предъявляли многочисленные претензии.

Не нашла Наталья Котова общий язык и с челябинцами. Именно при ней чиновники, воспользовавшись ковидной пандемией, ввели в устав города норму, позволяющую заменять публичные слушания, проходившие по наиболее животрепещущим земельным вопросам, общественными обсуждениями – заочным механизмом, реализацию которого практически невозможно контролировать. Критику челябинцев чиновники предпочитали игнорировать. А когда горожане объявили о сборе подписей под петицией об отставке главы города, в мэрии и вовсе заявили, что подобное выражение челябинцами своего мнения учитываться не будет.

В конце периода своего управления городом г-жа Котова столкнулась и с серьезной коммунальной проблемой – многочисленными авариями на тепловых сетях. Из-за них уже минувшей зимой произошло несколько серьезных отключений горячего водоснабжения. А лето 2024 года оказалось первым за долгое время, когда превышение нормативных сроков опрессовки тепловых сетей стало обыденностью: некоторым жителям города пришлось ждать возобновления горячего водоснабжения три месяца.

Еще одной проблемой нынешнего года стали неработающие ливневки. Стоит отметить, что эту проблему поднимали и раньше. Но решали ее власти крайне неохотно, предпочитая обвинять горожан в диверсиях – якобы, те специально забивают мусором ливневые стоки. В итоге, когда на город в этом году обрушились ливни, сразу в нескольких районах Челябинска под воду ушли не только дороги, но и дома и земельные участки. А городские магистрали стали уходить под воду после каждого мало-мальски обильного дождя.

Серьезным ударом по и без того испорченного к тому времени имиджу градоначальницы стало задержание 9 сентября 2022 года советника главы города Петра Конарева по обвинению в получении взяток на десятки миллионов рублей.

Наконец, последние два месяца Челябинск и вовсе не исчезает из федеральной информационной повестки, и звучит исключительно в негативном ключе.

Так, в августе разгорелся скандал после того, как городские чиновники объявили о готовящемся к дню города шоу дронов. Крайне неуместная на фоне атаки ВСУ на Курскую область и учащающихся атак БПЛА по многим регионам России инициатива возмутила жителей всей страны. Городские же власти не нашли ничего лучше, кроме как выступить с заверениями, что мероприятие не должно было финансироваться из муниципальной казны. Впрочем, шоу все-таки отменили.

На этой же недели в школах города произошли вопиющие ЧП. 18 сентября 13-летний подросток ворвался на урок с молотком, ножом и пистолетом и набросился на своих одноклассниц. В итоге пострадали две девочки, а также пытавшиеся остановить нападавшего учитель и ученик.

А через несколько дней после ЧП и объявления городскими чиновниками об ужесточении мер безопасности в образовательных учреждениях на урок в школе №71 ворвался 37-летний отец одного из школьников, угрожая педагогу расправой. В итоге женщину увезли в реанимацию.

Что же касается предыдущего представителя губернатора Текслера в Совете Федерации Маргариты Павловой, то она в течение пяти лет тоже отметилась несколькими громкими скандалами.

В декабре 2020 года она выступила за запрет суррогатного материнства, за что ее обвинили в желании попиариться на «жареной» теме.

В феврале 2022 года Павлова заявила, что работает над законодательной инициативой по расширению списка опасного контента в интернете, который можно блокировать без решения суда. В Госдуме эту инициативу назвали безграмотной и антиконституционной.

В декабре того же года она предложила запретить аборты, правда, в подробности парламентарий не вдавалась, и понять суть ее предложения было достаточно сложно. Но шума вокруг этого предложения было много.

В ноябре 2023 года южноуральская сенаторша, обладающая двумя вузовскими дипломами, привлекла к себе внимание очередным высказыванием: «Нужно перестать ориентировать девушек на получение высшего образования, нужно перестать плодить количество молодых людей, которые получают высшее образование, которое потом по сути ни к чему не приводит. Они начинают работать либо по иным специальностям, либо еще что-то, и вот этот поиск себя затягивается на долгие годы, и в результате упускается детородная функция».

Тогда в Госдуме Павлову снова раскритиковали за призывы, возвращающие страну в Средневековье.

Челябинск, Виктор Елисеев, Ольга Арсентьева

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