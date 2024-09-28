Арестованные челябинские чиновники потянулись на СВО

Арестованные челябинские чиновники просятся на СВО. Пример им подал бывший депутат Челябинской городской Думы Виталий Паутов.

Как уже сообщал «Новый День», сначала экс-парламентарию предъявили обвинение в посредничестве в передаче взятки, но недавно возбудили дополнительные уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ и двух эпизодов преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размере).

В начале сентября появилась информация, что адвокат Паутова готовит пакет документов для отправки подследственного на СВО, но необходимо получить разрешение следователя на посещение этих учреждений. На днях стало известно, что разрешение получено.

Теперь сообщается, что аналогичным образом собираются поступить и два арестованных чиновника челябинской мэрии.

Первый – бывший вице-мэр Сергей Репринцев, проходящий по делу о взятках вместе с Паутовым. Ему вменяют п. «в» ч.5 ст.290, ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном и особо крупном размере).

Второй – бывший советник экс-мэра Котовой, ставшей сенатором, Петр Конарев, которого обвиняют в крышевании незаконной торговли. По версии следствия, в период с ноября 2019 по декабрь 2021 года чиновник вместе с двумя подельниками получил через посредников не менее 30 миллионов рублей от 44 предпринимателей за непринятие мер по выявлению и демонтажу нестационарных торговых объектов, незаконно размещенных на территории областного центра, а также осуществление общего покровительства и попустительства при ведении бизнесменами коммерческой деятельности.

Адвокаты Репринцева и Конарева уже подготовили необходимые документы для заключения контракта с Минобороны, пишет telegram-канал «Погоны и галстуки».

Челябинск, Павел Зварзин

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