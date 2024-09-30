В Челябинске проверят, как тратятся миллиарды на школьные обеды

В Челябинске началась проверка использования бюджетных средств на организацию питания в школах и детских садах.
Как сообщили РИА «Новый День» в региональной КСП, в рамках проверки будут проанализированы:
соблюдение требований установленных порядков предоставления субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов;
соответствие требованиям законодательства принятых нормативных правовых актов, регламентирующих порядки предоставления субсидий образовательным организациям;
соблюдение требований бюджетного законодательства при предоставлении субсидий образовательным организациям на выполнение муниципального задания и иные цели.
На питание детей в муниципальных образовательных учреждениях Челябинска ежегодной выделяется несколько миллиардов рублей. В конце 2023 года УФАС выявило сговор между городским комитетом по делам образования и «Уральский комбинат питания» по контрактам на организацию процесса в 106 школах на 2 миллиарда рублей. Судебные разбирательства по этому делу начались 3 месяца назад.
Челябинск, Павел Зварзин
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