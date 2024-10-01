Число уголовных дел по коррупционным статьям выросло на Южном Урале в полтора раза

Полицию обеспокоил неуклонный рост числа взяточников в Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, за девять месяцев текущего года сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального полицейского главка выявили 348 преступлений, связанных с коррупцией, включая 92 случая получения взяток должностными лицами, 93 случая дачи взяток и 36 случаев посредничества во взяточничестве.

В суд направлено 458 уголовных дел по коррупционным преступлениям, что более чем в полтора раза превышает количество дел, направленных в суд в прошлом году.

Выявлено 183 человека, совершивших коррупционные преступления на территории региона.

В отношении 148 управленцев возбуждены уголовные дела по тяжким и особо тяжким коррупционным преступлениям, каждому из них грозит до 12 лет лишения свободы.

Так, одним из громких уголовных дел, доведенных до суда в текущем году, стала история чиновников мэрии Челябинска – бывшего советника главы города Петра Конарева и его подчиненных, крышевавших собственников коммерческих киосков. Всего они получили больше 40 миллионов рублей. К ответственности привлекли и тех, кто давал взятки, и посредников.

Кроме того, сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области выявили 142 случая хищения бюджетных средств, 27 из которых связаны с реализацией приоритетных национальных проектов.

Количество уголовных дел по преступлениям в сфере реализации национальных проектов увеличилось с 17 до 27.

Наиболее распространенными преступлениями в бюджетной сфере являются случаи незаконного получения гражданами выплат и субсидий из бюджета, за которые предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на срок до 7 лет.

Чаще всего коррупцию выявляют в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты населения и органах муниципальной власти.

При этом воспитывать служащих словом пока не слишком удается. «Несмотря на проводимую профилактическую работу, ежегодно растет число лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за коррупционные преступления, что вызывает обеспокоенность», – признают представители силового ведомства.

Уменьшить количество коррупционеров в регионе может помочь тесное взаимодействие правоохранительных органов и общества, надеются силовики. «Напоминаем, что каждый гражданин может сообщить о коррупционных преступлениях или фактах склонения к их совершению в ближайшее отделение полиции по телефону «02» или через сайт 74.мвд.рф», – напоминают в полиции. Гражданин, добровольно сообщивший о даче взятки, в соответствии с законодательством РФ, освобождается от уголовной ответственности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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