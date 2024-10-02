Ближайшая соратница экс-мэра Челябинска ушла в отставку

Вице-мэр Челябинска Надежда Рыльская покинула администрацию города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», заместитель главы Челябинска по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская уволилась из городской администрации с 1 октября.

Кураторство ее направлений в настоящее время передано другому вице-мэру, руководителю аппарата челябинской администрации Валерию Смирнову.

Надежда Рыльская считалась «правой рукой» главы Челябинска Натальи Котовой, ушедшей в отставку в конце сентября в связи с назначением представителем Челябинской области в Совете Федерации. Она родилась в 1983 году в Челябинске. В 2001 году окончила Челябинский юридический техникум по специальности «Правоведение». В 2006 году окончила Южно-Уральский государственный университет по специальности «Юриспруденция».

К этому времени она уже занимала должность главного специалиста-юрисконсульта Челябинского регионального отделения Фонда социального страхования. В 2007 году перешла на работу в мэрию Челябинска.

В июле 2019 года была назначена на должность заместителя главы Челябинска по правовым и имущественным вопросам.

Ранее стало известно об отставке начальника управления муниципальных закупок Артема Колесникова.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube