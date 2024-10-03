Стой! Кто идет? Большой театр изменил правила посещения представлений

Большой театр изменил правила посещения представлений: с 1 октября попасть на любой спектакль можно только по именному билету и удостоверению личности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в театре эти изменения называют вынужденной и необходимой мерой «в целях предотвращения спекуляции билетами».

Теперь при покупке билетов в касса Большого необходимо предъявлять документ, удостоверяющий личность, для занесения в билет персональных данных зрителя. При покупке билета на официальном сайте театра зритель самостоятельно указывает необходимую информацию.

«Именные билеты дают право на посещение театра только при предъявлении документов, удостоверяющих личность зрителей, производится их проверка с целью идентификации личности. При несоответствии указанных в билете сведений данным, содержащимся в предъявленном документе, театр не допускает зрителя на спектакль», – заявили в учреждении.

Москва, Анастасия Палей

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