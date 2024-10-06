Лифт едва не рухнул в многоэтажке на северо-западе Челябинска

В Микрорайоне «Академ Riverside» произошло второе за неделю ЧП с лифтом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошелвчера, 5 октября, в доме №131 по улице Братьев Кашириных в Калининском районе областного центра. Об этом жители дома сообщили в социальных сетях, опубликовав запись с камеры видеонаблюдения, установленной в лифте.

Судя по записи, во время поездки трех горожан в лифте устройство издавало сильный грохот, изрядно напугав челябинцев. А когда люди вышли, лифт резко толкнуло. Толчок был настолько сильный, что сдвинулись створки дверей в кабину.

Жители дома сначала предположили, что оборвался трос лифта. Однако специалисты опровергли это. «Очевидно, что лифт пролетел точную остановку, и с размаху сел на установленные в приямке буферы, от чего створки кабины лифта сместились, – приводят слова директора «Первой лифтовой ассоциации» из Москвы Юрия Клюшнева в группе «Академ Riverside». – Не сработали ловители – это является грубейшим нарушением безопасной эксплуатации. Справедливости ради, из-за обрыва одного троса такие ситуации не случаются. Лифт всегда держится на нескольких тросах, запас прочности каждого – десятикратный. При теоретическом обрыве всех тросов должен был сработать ограничитель скорости и ловитель. Но вот они как раз и не сработали. Поэтому насчет обрыва троса в данной ситуации не очень понимаю, откуда такая информация и чем она обусловлена».

Назвал ненормальным эксперт и грохот, издаваемый при движении. «Если при движении лифт издает подобные звуки – это ненормально. Видимо, направляющие не смазаны, отсутствует регулировка, башмаки изношены, вкладыши. Поэтому он скрипит, воет».

Напомним, в понедельник, 30 сентября, инцидент с лифтом произошел в доме №109 по улице Университетской Набережной в ЖК «Академ Riverside», в кабине которого находился ребенок. Кабина пролетела с 13 до 7 этажа. После этого председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело по факту ЧП.

Челябинск, Виктор Елисеев

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