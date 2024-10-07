Повышение стоимости проезда в общественном транспорте Челябинска объяснили дефицитом водителей

Повышение стоимости проезда в общественном транспорте Челябинска в региональном миндортрансе объясняют необходимостью, в первую очередь, решить проблему дефицита кадров. А для этого, по словам чиновников, необходимо поднять зарплату водителям.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, по словам руководителей транспортных предприятий, средняя зарплата водителей в сфере общественного транспорта, составляет 60 – 80 тысяч рублей.

В «ЧелябГЭТ» заявляют, что за последние 3 года заработная плата водителей трамваев выросла почти в 2 раза – до 63 тысяч рублей. При этом дефицит кадров составляет 16%: сейчас работает не более 370 водителей при штатной численности 430. Отток с начала года составил 25%, уточнили в миндортрансе.

У автобусных предприятий ситуация еще сложнее. Например, в «Службы организации движения» (СОД) не хватает 27% водителей (работает 480 человек вместо 660).

«Нехватка существенная, и мы всяческими способами пытаемся данный дефицит восполнить… Я ставку поставил на обучение и на привлечение водительского состава в числе женщин, – рассказал директор СОД Валерий Кочетков. – Если раньше у меня было всего 7 человек, теперь 48 женщин. Они не хуже мужчин справляются со своими обязанностями, даже где-то с ними проще работать».

Кадровую проблему не помогают решить даже подъемные в размере 500 тысяч рублей для вновь пришедших водителей. В том же «ЧелябГЭТ», несмотря на полмиллиона подъемных, смогли набрать только 28 человек, и только 10 из них приехали их других регионов, хотя эта поддерживающая меры была рассчитана именно на «варягов».

Острее всего проблема стоит на троллейбусных предприятиях. На линию ежедневно планируется выпускать 153 машины, для этого нужно 383 водителя.

«По «Синаре» предполагается самый большой дефицит – 198 человек, – заявил заместитель главы миндортранса Александр Егоров. – Мы должны этот дефицит как-то восполнить, чтобы в следующем году большая часть маршрутов не просто восстановилась, но и повысила выпуск, сократились интервалы движения».

Для привлечения водителей общественного транспорта зарплату в этой сфере предполагают поднять до 105 тысяч рублей за счет повышения стоимости проезда.

Напомним, с 15 октября цена одной поездки в среднем вырастет на 21% – 23%.

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Челябинск, Софья Артемьева

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