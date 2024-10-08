Магнитогорский «Металлург» вырвал победу у московского «Динамо»

Магнитогорский «Металлург» на своем поле вырвал победу у московского «Динамо». Игра состоялась сегодня на стадионе «Арена-Металлург».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», хозяева открыли счет на 11 минуте. Этому предшествовали два удаления игроков «Динамо»: сначала на 2 минуты из игры выбыл Артем Кудашев – за подножку, через 37 секунд за ним отправился Антон Сизов – за выброс шайбы. Магнитогорцы воспользовались преимуществом – через 10 минут 11 секунд с начала матча Дмитрий Силантьев с подачи Никиты Михайлиса, получившего пас от Валерия Орехова, бросил шайбу точно в угол ворот москвичей – 1:0.

На 15-ой минуте временно сократилась команда хозяев: Владислава Еременко удалили на 2 минуты за подножку, чем не преминули воспользоваться гости. Эрик О'Делл из угла площадки перевел шайбу на Джордана Уила, тот резко бросил в угол ворот – 1:1.

Еще через 3 минуты Павел Кудрявцев забросил вторую шайбу в ворота магнитогорцев.

После перерыва магнитогорцы планомерно «давили» противника: за 7 минут было предпринято 6 атак, все – безуспешно. Потом в наступление пошли москвичи. Илья Набоков трижды спасал ворота, но на 36 минуте шайба, посланная О'Деллом, попала в конек Еременко и отскочила в сетку – 1:3 в пользу «Динамо».

Магнитогорцы заменили вратаря: за 4 минуты до конца второго периода в ворота «Металлурга» встал Александр Смолин.

Третий период начался с успешной атаки хозяев площадки: уральцы уверено зашли в зону москвичей, нападающий «Динамо» Никита Гусев пытался выбросить шайбу на сторону магнитогорцев через центр, но ее перехватил Даниил Вовченко и точным броском отправил под перекладину ворот Максима Моторыгина – 2:3.

Еще через 8 минут «лисы» сравняли счет: Силантьев сделал пас за ворота, нападающий Егор Коробкин увернулся от динамовского защитника и отправил шайбу на пятак, где ее подхватил Андрей Козлов и отправил в ворота – 3:3.

Еще через минуту Уил в зоне магнитогроцев придержал клюшкой защитника Данилу Паливко, за что был удален на 2 минуты. Не сдержав эмоции, московский нападающий шарахнул клюшкой по борту и за неспортивное поведение увеличил срок «простоя» еще на 2 минуты.

Хозяева площадки тут же воспользовались численным преимуществом: Силантьев получил пас от Козлова, перевел на Михайлиса, а тот ударил в пустой угол ворот – 4:3.

На 57-ой минуте динамовцы сменили вратаря на шестого игрока – не помогло: не прошло и минуты, как Михайлис подхватил шайбу, посланную Люком Джонсоном, отдал Александру Петунину, а тот направил в пустые ворота – 5:3.

Динамовцы вернули Моторыгина в ворота, но было поздно. Матч закончился волевой победой «Металлурга».

Магнитогорск, Павел Зварзин

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