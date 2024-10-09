Власти Магнитогорска заявили о повышении стоимости проезда в общественном транспорте

Вслед за Челябинском о повышении цен на проезд в общественном транспорте заявили в Магнитогорске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 1 января 2025 года стоимость разовой поездки может вырасти на треть.

«У нас цена на билет 30 рублей и если взять с учетом безнала, электронных проездных, то у нас вообще билет выходит в среднем 12 рублей. И в Челябинске, на минутку, было 35 рублей, а сделали – 43. Поэтому мы планируем хотя бы 40 рублей с нового года», – цитирует «Магнитогорский рабочий» главу города Сергея Бердникова.

Решение пока не принято – вопрос должно рассмотреть городское Собрание депутатов.

Напомним, в Челябинске с 15 октября стоимость проезда в общественном транспорте вырастет в среднем на 21% – 23%.

Магнитогорск, Павел Зварзин

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