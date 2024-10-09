100 млрд рублей издержек: кто потеряет от нового механизма сдерживания цен на яйца

Ритейлеры могут недосчитаться 100 млрд рублей от продажи яиц в ближайшие 6 лет – к такому выводу пришли в ФАС. А эксперты считают, что убытки понесут производители.

Как уже сообщал «Новый День», Федеральная антимонопольная служба разработала новый механизм сдерживания цен на яйца.

Сейчас торговые сети получают вознаграждение от поставщиков за реализацию определенного количества до 5% от стоимости приобретенных яиц. ФАС же предлагает внести яйца первой и второй категорий в перечень социально значимых товаров, не предполагающих выплату вознаграждения (сейчас к таким товарам отнесены хлеб, мясо кур, молоко).

В ведомстве говорят, что мера, которую предполагается ввести с 1 марта 2025 года, направлена на стабилизацию цен.

При этом в ФАС посчитали, с какими дополнительными издержками столкнутся торговые сети. Получилось 92,6 млрд рублей недополученной прибыли за ближайшие 6 лет непосредственно от запрета на вознаграждение и еще 5,7 млрд рублей – на перезаключение договоров поставки с производителями яиц.

«Но яйцо куриное категорий С1 и С2 – социально значимый товар, спрос на него практически не меняется. Более того, эта продукция сама по себе образует трафик в магазинах, – цитируют «Известия» представителей ведомства. – Поэтому вознаграждение сетям не соответствует рыночной необходимости. Если производители прекратят такие выплаты, то это увеличит их прибыль, а значит, появятся средства на модернизацию и расширение производства. Вырастет предложение товара, что будет способствовать снижению цены на него. У торговли появится возможность транслировать такое изменение на полки».

В Минсельхозе тоже считают, что мера окажет положительное влияние на ценовую ситуацию на внутреннем рынке.

Однако сами участники рынка считают, что нововведение может привести к дисбалансу конкуренции среди производителей и в конечном итоге ускорить рост цен.

По словам председателя президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игоря Караваева, вознаграждение не влияет на цену товара: «Это инструмент стимулирования торговых сетей приобретать большее количество товара и предоставлять этому товару маркетинговую поддержку. Такой механизм позволяет небольшим производителям попадать на полки федеральных сетевых магазинов и выдерживать конкуренцию со стороны более крупных игроков. А новое ограничение может привести к усилению рыночных позиций больших производителей, они смогут в одностороннем порядке пересматривать и повышать цены».

«Для того чтобы выплатить 5% вознаграждения изготовителю, необходимо учесть его в отпускной цене продукции, – говорит исполнительный директор Руспродсоюза Дмитрий Востриков. – Но отпускная стоимость производителя не всегда влияет на полочный ценник, так как ритейлер по своему усмотрению устанавливает надбавку на категорию товара или торговую позицию. При запрете вознаграждения в 5% сеть потребует от птицефабрики соответствующего уменьшения его стоимости. Для покупателя цена снизится только в том случае, если при этом не увеличится розничная наценка».

«Недополученное вознаграждение по согласию сторон вычтут из цены поставки. Соответственно, сети не потеряют в прибыли, а поставщики не получат дополнительный ресурс для развития, – отмечает сопредседатель Союза потребителей РФ Петр Шелищ – Чтобы не допустить этого, ФАС должна будет требовать от сетей и поставщиков отчеты о структуре их цен и давать им обязательные для исполнения указания по их корректировке. Но такого права у службы нет».

Москва, Игорь Юров

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