Версия: задержанный замначальника Центра «Э» собирался «помочь» застройщику

Задержанный заместитель начальника отдела по противодействию экстремистским организациям и объединениям Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Челябинской области, по предварительным данным, должен был передать неким «должностным лицам» взятку от застройщика.

Как уже сообщал «Новый День», подполковника МВД Александра Калитюка «взяли» вечером 9 октября после получения 3,5 млн рублей. Поскольку офицер пытался скрыться, сотрудникам ФСБ пришлось открыть огонь из табельного оружия.

Telegram-канал Mash утверждает, что Калитюк должен был помочь ввести в эксплуатацию высотное здание в центре города, которое почему-то оказалось на федеральной земле. Мэрия узаконить стройку отказалась, добиться положительного решения через суд тоже пока не удалось.

«Застройщик не мог получить судебного разрешения, поэтому хотел порешать деньгами и обратился к Калитюку», – пишет Mash.

Напомним, подполковника обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере). Ему грозит до девяти лет лишения свободы.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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