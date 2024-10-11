Теперь официально: в СК подтвердили задержание топ-менеджера областной станции переливания крови

В Следственном управлении СК РФ по Челябинской области подтвердили информацию о задержании одного из руководителей областной станции переливания крови.

«Следователем следственного отдела по Центральному району города Челябинск регионального СКР возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главного врача по экономике и финансам, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия), а также директора коммерческой организации, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки за совершение незаконных действий), – сообщили РИА «Новый День» в ведомстве. – По данным следствия, в период до 10 октября текущего года заместитель главного врача по экономике и финансам медицинского учреждения лично получил взятку от директора общества с ограниченной ответственностью за совершение в пользу последнего незаконных действий, выраженных в подписании актов ввода оборудования в эксплуатацию, содержащих заведомо ложные сведения, а также за общее покровительство при заключении контрактов с медицинским учреждением.

Преступление выявлено сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области, которыми осуществляется оперативное сопровождение по уголовному делу.

В настоящее время должностному лицу предъявлено обвинение, в суд направлено ходатайство следователя об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы».

Челябинск, Павел Зварзин

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