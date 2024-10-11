В Миассе состоялся первый тур конкурса на должность мэра

В Миассе прошел первый этап конкурса на должность мэра. Напомним, прежний градоначальник Егор Ковальчук в июле текущего года уехал в Луганск и возглавил правительство ЛНР.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на освободившееся кресло претендовали врио главы города Олег Буданов (снял свою кандидатуру), начальник территориального отдела «Южный» администрации Миасса Руслан Ветлугин, директор автомобильного завода «Урал» Юрий Ефименко, гендиректор ООО «Аргус Групп М» Виктор Легенчук и руководитель аппарата администрации округа Алексей Лепешков. Трех последних по итогам собеседования комиссия пропустила в следующий тур.

Депутаты городского Собрания выберут одного из них 15 октября.

Миасс, Павел Зварзин

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