Глава Челябинской области назначил себе 15 заместителей

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил заместителей председателя регионального правительства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Антон Артемов будет отвечать за межведомственные вопросы социально-экономического развития региона, аналитическую работу и вопросы реализации национальных проектов.

Сергей Зюсь ответственен за вопросы реализации информационной политики органов государственной власти региона, вопросы развития сферы массовых коммуникации и средств массовой информации.

Андрей Коляда отвечает за межведомственные вопросы координации органов исполнительной власти в области имущественных отношений, управления лесным фондом, а также развития туризма в регионе.

Юрий Кузнецов возглавит аппарат губернатора и правительства Челябинской области в статусе заместителя председателя правительства.

Маргарите Павловой поручили отвечать за межведомственные вопросы взаимодействия с НКО, работающими в части поддержки участников специальной военной операции, а также членов их семей.

«Это новые должности в структуре областного правительства, – сообщили в пресс-службе. – Они необходимы для усиления координации отдельных приоритетных направлений, общих для различных органов исполнительной власти субъекта. Перечень таких направлений определяет губернатор как председатель правительства Челябинской области».

Отметим, что у Алексея Текслера уже есть 10 заместителей – вице-губернаторов. Вместе с вновь назначенными будет 15. А если, как в предыдущие 5 лет, вице-губернаторами станут еще и главы Челябинска и Магнитогорска, то 17. И тогда губернатор Текслер побьет рекорд губернатора Сумина, у которого во время первого губернаторского срока было 15 замов (но на закате своей карьеры Сумин обходился 7-ю вице-губернаторами). По 7-9 заместителей было у других предшественников действующих главы региона – Юревича и Дубровского.

Первый губернаторский срок Текслер закончил с 11 замами.

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Челябинск, Ольга Арсентьева

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