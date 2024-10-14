Экс-депутату Челябинской городской Думы продлил срок под стражей

Экс-депутату Челябинской городской Думы продлил срок содержания под стражей.

Как уже сообщал «Новый День», Виталия Паутова задержали 17 октября прошлого года по подозрению в посредничестве при передаче взяток чиновникам. Суд сразу же отправил его В СИЗО. В начале сентября ему предъявлены новые обвинения.

Защита несколько раз пыталась оспорить решение о заключении под стражу, но безрезультатно. Не помогло даже то, что Паутов заявил готовности уйти на СВ, и его адвокаты уже отправили необходимые документы в областной военкомат.

Сегодня Челябинский областной суд, рассмотрев ходатайство следственных органов, продлил Виталию Паутову срок действия меры пресечения в виде заключения под стражу на три месяца – до 16 января 2025 года.

«Органами предварительного следствия Виталий Паутов, ранее являвшийся депутатом Челябинской городской Думы, обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 291.1 (3 преступления), ч. 4 ст. 159 (2 преступления), ч. 3 ст. 159 УК РФ (1 преступление)», – напомнили в ведомстве.

Челябинск, Павел Зварзин

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