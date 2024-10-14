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Понедельник, 14 октября 2024, 19:32 мск

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Количество претендентов на пост мэра Челябинска снова увеличилось

Количество претендентов на пост главы администрации Челябинска увеличилось до 9.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», необходимые документы конкурсной комиссии предоставили 52-летний исполнительный директор в компании «Транском» Павел Урсаев и 27-летний Владислав Жеколдин, называющий себя «русским политиком и общественным деятелем» и являющийся самозанятым редактором СМИ.

Челябинск, Павел Зварзин

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