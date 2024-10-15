В Миассе выбрали нового мэра

В Миассе выбрали нового главу города.

Как уже сообщал «Новый День», прежний градоначальник Егор Ковальчук в июле текущего года уехал в Луганск и возглавил правительство ЛНР.

На освободившееся кресло претендовали врио главы города Олег Буданов (снял свою кандидатуру), начальник территориального отдела «Южный» администрации Миасса Руслан Ветлугин, директор по взаимоотношениям с общественными и государственными структурами АО «Автомобильный завод «Урал» Юрий Ефименко, гендиректор ООО «Аргус Групп М» Виктор Легенчук и руководитель аппарата администрации округа Алексей Лепешков. Трех последних по итогам собеседования комиссия пропустила в следующий тур.

Сегодня на сессии городского Собрания депутатов мэром выбрали Юрия Ефименко – за него проголосовали 20 и 24 депутатов депутатов.

Юрий Валентинович Ефименко начал трудовую деятельность в 1999 году в качестве юрисконсульта треста «Уралавтострой».

С 2002 по 2003 годы службу в системе МВД. В 2004 году перешел на работу в Автомобильный завод «Урал», занимал должности юрисконсульта, замдиректора по корпоративным и правовым вопросам.

В 2007 году окончил магистратуру Уральской Государственной Юридической академии по специальности «Юриспруденция».

В 2011 – 2015 годы работал помощником депутата Законодательного Собрания Челябинской области Виктора Кормана.

В 2015 году возглавил дочернее предприятие АО «Автомобильный завод «УРАЛ» – ООО «Социальный комплекс», обслуживающее социальный комплекс завода. Потом стал директором по взаимоотношениям с общественными и государственными структурами АО «Автомобильный завод «Урал».

Миасс, Правел Зварзин

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