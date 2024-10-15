Губернатор определился со своими представителями в комиссии для выборов мэра Челябинска

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер определился со своими представителями в комиссии для отбора кандидатов на пост главы администрации Челябинска.

Как уже сообщал «Новый День», должна состоять из 8 человек, половину из которых делегирует муниципальная власть, половину – региональная.

От городской Думы в конкурсную комиссию вошли спикер Сергей Буяков, его заместитель Кирилл Матвеев, начальник управления муниципальной службы, противодействия коррупции и информационного обеспечения Ольга Ган и начальник отдела правового сопровождения правового управления Наталья Легонькова.

От областного правительства членами комиссии стали первый вице-губернатор Станислав Мошаров, вице-губернатор Роман Воллерт, спикер Законодательного собрания Олег Гербер и заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства региона Татьяна Язовских.

Отбор кандидатов назначен на 7 ноября. Заявки на участие принимаются до 17 октября. Пока о желании занять кресло мэра заявили 9 кандидатов.

Челябинск, Софья Артемьева

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