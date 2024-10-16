В игре за место мэра Челябинска начали появляться «тяжеловесные» фигуры

В игре за место главы администрации Челябинска начали появляться «тяжеловесные» фигуры.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», документы на конкурс подал бывший вице-мэр Челябинска, ныне глава Калининского района Владимир Шамне. Он стал 11-м из претендентов. Но пришедших в комиссию до него ни эксперты, ни наблюдатели пока не расценивают как потенциальных победителей.

Шамне тоже не прочат в градоначальники: предполагается, что он должен составить равноценную конкуренцию основному кандидату, который пока не объявился.

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Челябинск, Ольга Арсентьева

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