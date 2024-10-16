Число претендентов на пост мэра Челябинска выросло до 18

Число претендентов на пост главы администрации Челябинска увеличилось до 18.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», на 16 часов 16 октября список заявившихся на участие в конкурсе, по данным городской Думы, выглядит так (в порядке подачи документов):
- Бакулин Максим Сергеевич, 1991 г.р., Ассоциация арбитражных управляющих саморегулируемая организация «Центральное агентство арбитражных управляющих», арбитражный управляющий
- Мячкова Светлана Владимировна, 1981 г.р., ООО Логистический Центр «ФОРВАРД», генеральный директор
- Стариков Дмитрий Викторович, 1974 г.р., Ассоциация «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный Урал», арбитражный управляющий
- Невский Георгий Аркадьевич, 1968 г.р., пенсионер МВД
- Царенков Илья Сергеевич, 1992 г.р., ООО «УралТрансКом», руководитель по транспортной логистике
- Дубовик Юрий Владимирович, 1985 г.р., ООО «Специальная энергия», главный специалист
- Неверов Андрей Петрович, 1981 г.р., ООО «САД», генеральный директор
- Урсаев Павел Владимирович , 1972 г.р., ООО «Транском», исполнительный директор
- Жеколдин Владислав Владимирович , 1996 г.р., самозанятый
- Корнев Владимир Валерьевич , 1985 г.р., Металлургическое отделение ЧелГОО ЧООО «Всероссийское общество инвалидов», председатель
- Шамне Владимир Валентинович , 1974 г.р., Администрация Калининского района города Челябинска, Глава
- Фомин Алексей Владимирович , 1985 г.р., ООО «Комус», менеджер по развитию продаж
- Нечепорук Александр Викторович , 1960 г.р., ЧРОД «Челябинцы за Социальную Справедливость», председатель правления
- Сидорович Павел Михайлович , 1986 г.р., Учебная авиационная база (УАвБ), штурман
- Камаев Александр Константинович , 1990 г.р., Управление капитального строительства администрации города Челябинска, начальник отдела контрактной службы
- Жолобов Павел Петрович , 1984 г.р., АО «Птицефабрика Челябинская», заместитель генерального директора, депутат Законодательного Собрания Челябинской области
- Батракова Ирина Николаевна , 1979 г.р., ООО «Аллегро», исполнительный директор
- Мищенко Андрей Николаевич , 1978 г.р., МОУ «Славинская начальная общеобразовательная школа», директор.
По мнению экспертов и наблюдателей, главный претендент на кресло мэра еще не объявился. Напомним, последним днем приема документов станет 17 октября.
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Челябинск, Павел Зварзин
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