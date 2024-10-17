Число претендентов на пост мэра Челябинска растет как на дрожжах

Число претендентов на пост главы администрации Челябинска продолжает расти как на дрожжах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», накануне был побит рекорд 2019 года, когда на «мэрский» конкурс заявились 16 человек. Вчера было уже 18. Сегодня добавились еще четверо:

– генеральный директор ООО «Аргус Групп M» Виктор Легенчук;

– исполнительный директор ООО «Завод фонтанных арматур» Клим Кравцов;

– не указавший род занятий Артем Боровков;

– самозанятая Ксения Кондратова.

Таким образом, число претендентов на пост мэра Челябинска выросло до 22. Глава Контрольно-счетной палаты Челябинской области Алексей Лошкин, которого прочат на эту должность, до сих пор не объявился.

Напомним, прием документов заканчивается сегодня.

Челябинск, Павел Зварзин

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