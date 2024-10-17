«Слава Богу, ты пришел!» На выборах мэра Челябинска объявился главный претендент

В конкурсную комиссию на выборах мэра Челябинска подал документы главный претендент.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», теперь список соискателей, по данным Челябинской городской Думы 12:45 четверга, выглядит так (по времени подачи документов):
- 1) Бакулин Максим Сергеевич, 1991 г.р., Ассоциация арбитражных управляющих саморегулируемая организация «Центральное агентство арбитражных управляющих», арбитражный управляющий
- 2) Мячкова Светлана Владимировна, 1981 г.р., ООО Логистический Центр «ФОРВАРД», генеральный директор
- 3) Стариков Дмитрий Викторович, 1974 г.р., Ассоциация «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный Урал», арбитражный управляющий
- 4) Невский Георгий Аркадьевич, 1968 г.р., пенсионер МВД
- 5) Царенков Илья Сергеевич, 1992 г.р., ООО «УралТрансКом», руководитель по транспортной логистике
- 6) Дубовик Юрий Владимирович, 1985 г.р., ООО «Специальная энергия», главный специалист
- 7) Неверов Андрей Петрович, 1981 г.р., ООО «САД», генеральный директор
- 8) Урсаев Павел Владимирович , 1972 г.р., ООО «Транском», исполнительный директор
- 9) Жеколдин Владислав Владимирович , 1996 г.р., самозанятый
- 10) Корнев Владимир Валерьевич , 1985 г.р., Металлургическое отделение ЧелГОО ЧООО «Всероссийское общество инвалидов», председатель
- 11) Шамне Владимир Валентинович , 1974 г.р., Администрация Калининского района города Челябинска, Глава
- 12) Фомин Алексей Владимирович , 1985 г.р., ООО «Комус», менеджер по развитию продаж
- 13) Нечепорук Александр Викторович , 1960 г.р., ЧРОД «Челябинцы за Социальную Справедливость», председатель правления
- 14) Сидорович Павел Михайлович , 1986 г.р., Учебная авиационная база (УАвБ), штурман
- 15) Камаев Александр Константинович , 1990 г.р., Управление капитального строительства Администрации города Челябинска, начальник отдела контрактной службы
- 16) Жолобов Павел Петрович , 1984 г.р., АО «Птицефабрика Челябинская», заместитель генерального директора, депутат Законодательного Собрания Челябинской области
- 17) Батракова Ирина Николаевна , 1979 г.р., ООО «Аллегро», исполнительный директор
- 18) Мищенко Андрей Николаевич , 1978 г.р., МОУ «Славинская начальная общеобразовательная школа», директор
- 19) Легенчук Виктор Владимирович , 1966 г.р., ООО «Аргус Групп M», генеральный директор
- 20) Кравцов Клим Владимирович , 1994 г.р., ООО «Завод фонтанных арматур», исполнительный директор
- 21) Боровков Артем Олегович , 1986 г.р.
- 22) Кондратова Ксения Викторовна , 1985 г.р., самозанятый
- 23) Лошкин Алексей Александрович , 1978 г.р., Контрольно-счетная палата Челябинской области, председатель.
Напомним, эксперты и наблюдатели уверены, что следующим главой Челябинска станет именно Лошкин.
Челябинск, Ольга Арсентьева
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