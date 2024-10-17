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Четверг, 17 октября 2024, 11:42 мск

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«Слава Богу, ты пришел!» На выборах мэра Челябинска объявился главный претендент

В конкурсную комиссию на выборах мэра Челябинска подал документы главный претендент.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», теперь список соискателей, по данным Челябинской городской Думы 12:45 четверга, выглядит так (по времени подачи документов):

  • 1) Бакулин Максим Сергеевич, 1991 г.р., Ассоциация арбитражных управляющих саморегулируемая организация «Центральное агентство арбитражных управляющих», арбитражный управляющий
  • 2) Мячкова Светлана Владимировна, 1981 г.р., ООО Логистический Центр «ФОРВАРД», генеральный директор
  • 3) Стариков Дмитрий Викторович, 1974 г.р., Ассоциация «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный Урал», арбитражный управляющий
  • 4) Невский Георгий Аркадьевич, 1968 г.р., пенсионер МВД
  • 5) Царенков Илья Сергеевич, 1992 г.р., ООО «УралТрансКом», руководитель по транспортной логистике
  • 6) Дубовик Юрий Владимирович, 1985 г.р., ООО «Специальная энергия», главный специалист
  • 7) Неверов Андрей Петрович, 1981 г.р., ООО «САД», генеральный директор
  • 8) Урсаев Павел Владимирович , 1972 г.р., ООО «Транском», исполнительный директор
  • 9) Жеколдин Владислав Владимирович , 1996 г.р., самозанятый
  • 10) Корнев Владимир Валерьевич , 1985 г.р., Металлургическое отделение ЧелГОО ЧООО «Всероссийское общество инвалидов», председатель
  • 11) Шамне Владимир Валентинович , 1974 г.р., Администрация Калининского района города Челябинска, Глава
  • 12) Фомин Алексей Владимирович , 1985 г.р., ООО «Комус», менеджер по развитию продаж
  • 13) Нечепорук Александр Викторович , 1960 г.р., ЧРОД «Челябинцы за Социальную Справедливость», председатель правления
  • 14) Сидорович Павел Михайлович , 1986 г.р., Учебная авиационная база (УАвБ), штурман
  • 15) Камаев Александр Константинович , 1990 г.р., Управление капитального строительства Администрации города Челябинска, начальник отдела контрактной службы
  • 16) Жолобов Павел Петрович , 1984 г.р., АО «Птицефабрика Челябинская», заместитель генерального директора, депутат Законодательного Собрания Челябинской области
  • 17) Батракова Ирина Николаевна , 1979 г.р., ООО «Аллегро», исполнительный директор
  • 18) Мищенко Андрей Николаевич , 1978 г.р., МОУ «Славинская начальная общеобразовательная школа», директор
  • 19) Легенчук Виктор Владимирович , 1966 г.р., ООО «Аргус Групп M», генеральный директор
  • 20) Кравцов Клим Владимирович , 1994 г.р., ООО «Завод фонтанных арматур», исполнительный директор
  • 21) Боровков Артем Олегович , 1986 г.р.
  • 22) Кондратова Ксения Викторовна , 1985 г.р., самозанятый
  • 23) Лошкин Алексей Александрович , 1978 г.р., Контрольно-счетная палата Челябинской области, председатель.

Напомним, эксперты и наблюдатели уверены, что следующим главой Челябинска станет именно Лошкин.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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