Икра выгоднее колбасы: в России проанализировали стоимость новогоднего стола в ценах октября

Новогодний стол, если закупать продукты уже сегодня, обойдется среднестатистической российской семье в 11 тысяч 740 рублей. Это всего на 1,43% дороже, чем год назад, несмотря на то, что большинство продуктов, входящих в новогодний список, существенно подорожало. Анализ проводил «Руспродсоюз».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», больше всего выросли в цене яблоки – на 18,8% к октябрю 2023 года. На втором месте сырокопченая колбаса – плюс 9,5%, на третьем – шампанское и игристые вина – плюс 8,8%.

Более чем на 8% подорожали сыр и вареная колбаса; полукопченая и варено-копченая колбасы выросли в цене на 7,5%, красная рыба – на 7%, майонез – на 3,86%, бананы – на 3,5%.

А вот красная икра подешевела – на 3,8%: ее средняя минимальная цена колеблется около 6 тыс за килограмм. Подешевели и некоторые цитрусовые – например, апельсины (почему-то их, а не традиционные мандарины включили в лист сравнения цен) стали дешевле аж на 12,15%.

«Выходит, что меньше всего подорожание новогоднего стола ощутят те, кто регулярно закупается красной икрой в больших объемах», – резюмирует telegram-канал FMCG Report.

Москва, Анастасия Палей

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