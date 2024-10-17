Количество претендентов на пост мэра Челябинска приблизилось к 30

Количество претендентов на пост главы администрации Челябинска продолжает расти.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», после того как документы в конкурсную комиссию предоставил главный претендент на руководящее кресло Алексей Лошкин, ставший в списке 23-м, претензии на пост заявили еще 5 человек:

Дмитриев Владимир Евгеньевич , 1999 г.р., временно не работающий

Зайцев Николай Евгеньевич , 1987 г.р., индивидуальный предприниматель

Карачева Анна Анатольевна , 1980 г.р., ООО «Концерн Митмонд», заместитель финансового директора

Милешин Павел Анатольевич , 1976 г.р., ПАО «ЧКПЗ», укладчик-упаковщик

Хаас Мария Петровна , 1992 г.р., ООО «Меатэк-Рус», генеральный директор.

Таким образом, общее число претендентов выросло до 28.

Челябинск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube