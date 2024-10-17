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Четверг, 17 октября 2024, 13:14 мск

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Количество претендентов на пост мэра Челябинска приблизилось к 30

Количество претендентов на пост главы администрации Челябинска продолжает расти.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», после того как документы в конкурсную комиссию предоставил главный претендент на руководящее кресло Алексей Лошкин, ставший в списке 23-м, претензии на пост заявили еще 5 человек:

  • Дмитриев Владимир Евгеньевич , 1999 г.р., временно не работающий
  • Зайцев Николай Евгеньевич , 1987 г.р., индивидуальный предприниматель
  • Карачева Анна Анатольевна , 1980 г.р., ООО «Концерн Митмонд», заместитель финансового директора
  • Милешин Павел Анатольевич , 1976 г.р., ПАО «ЧКПЗ», укладчик-упаковщик
  • Хаас Мария Петровна , 1992 г.р., ООО «Меатэк-Рус», генеральный директор.

Таким образом, общее число претендентов выросло до 28.

Челябинск, Павел Зварзин

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