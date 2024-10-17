Экс-спикера челябинской Думы включили в состав двух комитетов ЗСЧО

Экс-спикер Челябинской городской Думы Андрей Шмидт стал членов сразу двух комитетов областного Законодательного собрания.

Как уже сообщал «Новый День», место в региональном парламенте Шмидту освободил Дмитрий Мельников. По информации инсайдеров, новоявленный депутат ЗСЧО получит должность главы комитета должен был получить пост главы комитета по социальной политике, освободившееся после ухода Сергея Буякова в городскую Думу.

Но то ли кто-то ввел инсайдеров в заблуждение, то ли что-то пошло не так, но Шмидт заниматься социальными проблемами не будет. На внеочередном заседании ЗСЧО его включили в состав комитета по строительной политике и ЖКХ и комитета по промышленной политике, энергетике, транспорту и тарифному регулированию.

Челябинск, Павел Зварзин

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