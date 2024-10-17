29: в Челябинске завершился прием документов на пост мэра

В Челябинске завершился прием документов от желающих занять кресло мэра.

Как сообщили РИА «Новый День» в городской Думе, заявки на участие в конкурсе подали 29 кандидатов:



1) Бакулин Максим Сергеевич, 1991 г.р., Ассоциация арбитражных управляющих саморегулируемая организация «Центральное агентство арбитражных управляющих», арбитражный управляющий

2) Мячкова Светлана Владимировна, 1981 г.р., ООО Логистический Центр «ФОРВАРД», генеральный директор

3) Стариков Дмитрий Викторович, 1974 г.р., Ассоциация «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный Урал», арбитражный управляющий

4) Невский Георгий Аркадьевич, 1968 г.р., пенсионер МВД

5) Царенков Илья Сергеевич, 1992 г.р., ООО «УралТрансКом», руководитель по транспортной логистике

6) Дубовик Юрий Владимирович, 1985 г.р., ООО «Специальная энергия», главный специалист

7) Неверов Андрей Петрович, 1981 г.р., ООО «САД», генеральный директор

8) Урсаев Павел Владимирович , 1972 г.р., ООО «Транском», исполнительный директор

9) Жеколдин Владислав Владимирович , 1996 г.р., самозанятый

10) Корнев Владимир Валерьевич , 1985 г.р., Металлургическое отделение ЧелГОО ЧООО «Всероссийское общество инвалидов», председатель

11) Шамне Владимир Валентинович , 1974 г.р., Администрация Калининского района города Челябинска, Глава

12) Фомин Алексей Владимирович , 1985 г.р., ООО «Комус», менеджер по развитию продаж

13) Нечепорук Александр Викторович , 1960 г.р., ЧРОД «Челябинцы за Социальную Справедливость», председатель правления

14) Сидорович Павел Михайлович , 1986 г.р., Учебная авиационная база (УАвБ), штурман

15) Камаев Александр Константинович , 1990 г.р., Управление капитального строительства Администрации города Челябинска, начальник отдела контрактной службы

16) Жолобов Павел Петрович , 1984 г.р., АО «Птицефабрика Челябинская», заместитель генерального директора, депутат Законодательного Собрания Челябинской области

17) Батракова Ирина Николаевна , 1979 г.р., ООО «Аллегро», исполнительный директор

18) Мищенко Андрей Николаевич , 1978 г.р., МОУ «Славинская начальная общеобразовательная школа», директор

19) Легенчук Виктор Владимирович , 1966 г.р., ООО «Аргус Групп M», генеральный директор

20) Кравцов Клим Владимирович , 1994 г.р., ООО «Завод фонтанных арматур», исполнительный директор

21) Боровков Артем Олегович , 1986 г.р.

22) Кондратова Ксения Викторовна , 1985 г.р., самозанятый

23) Лошкин Алексей Александрович , 1978 г.р., Контрольно-счетная палата Челябинской области, председатель

24) Дмитриев Владимир Евгеньевич , 1999 г.р., временно не работающий

25) Зайцев Николай Евгеньевич , 1987 г.р., индивидуальный предприниматель

26) Карачева Анна Анатольевна , 1980 г.р., ООО «Концерн Митмонд», заместитель финансового директора

27) Милешин Павел Анатольевич , 1976 г.р., ПАО «ЧКПЗ», укладчик-упаковщик

28) Хаас Мария Петровна , 1992 г.р., ООО «Меатэк-Рус», генеральный директор

29) Паластров Александр Андреевич , 1967 г.р., МБУК «Челябинская централизованная клубная система», заведующий обособленным подразделением



Проверка достоверности документов и сведений, представленных претендентами, будет проходить до 31 октября 2024 года.



Заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность Главы города состоится 7 ноября 2024. Участников конкурса ждет тестирование знаний в области законодательства и выступление по вопросам, связанным с исполнением полномочий главы города Челябинска. Также на основании представленных документов комиссия оценит управленческие навыки кандидатов и уровень профессионального образования.



По результатам конкурсных процедур комиссия примет решение, в котором определит победителей. После решения конкурсной комиссии депутаты на заседании Челябинской городской Думы проголосуют за кандидатуры из числа победителей конкурса.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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