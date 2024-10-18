Обвиняемый в получении самой крупной в истории России взятки вновь пытается вернуться в Госдуму

Обвиняемый в получении самой крупной в истории России взятки, бывший член фракции «Справедливой России» (СР) в Госдуме, экс-гендиректор компании «Макфа» Вадим Белоусов обжаловал решение Верховного суда об отказе в восстановлении статуса депутата. Об этом сообщил его адвокат Игорь Трунов.

Как уже сообщал «Новый День», «дело о дорожных миллионах», главным фигурантом которого является Белоусов, тянется с июня 2017 года. В 2018 году генпрокуратура РФ направила в Госдуму запрос о лишении его депутатской неприкосновенности, вопрос рассмотрели только через полгода. Но неприкосновенность сняли.

В суде дело рассматривали с сентября 2020 года. Приговор начали оглашать 2 августа 2022. Суд признал Белоусова виновным в получении взятки в 3,4 миллиарда рублей. Его приговорили к 10 годам колонии строгого режима, а его тещу – к 5 годам условно. Обоих обязали выплатить штрафы по 500 миллионов рублей, а также сумму полученной взятки. Белоусова вдобавок лишили награды «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Поскольку приговор оглашали два дня, 2 августа его под стражу не взяли, а 3 августа Белоусов на заседание суда не явился, заявив, что занят. Его телефон не отвечал. Адвокаты не смогли сообщить, где находится подзащитный. Белоусова объявили в розыск. Через пару недель появилась информация, что его видели в Великобритании.

Лишь в конце октября 2023 года комиссия Госдумы по этике обнаружила, что Белоусов не исполняет депутатские обязанности и сочла это достаточным основанием для прекращения полномочий депутата.

Соответствующий вердикт Госдума вынесла 1 ноября. А в июле текущего года адвокаты Белоусова потребовали решение отменить. «Парламентарий пропал без вести в августе, о чем было подано заявление в полицию. Основания лишения полномочий депутата Госдумы являются незаконными, постановление должны отменить и вернуть статус депутата Госдумы РФ», – заявил представитель экс-парламентария Игорь Трунов.

17 сентября Верховный суд РФ иск о возвращении Белоусову депутатского мандата отклонил. Защита вердикт обжаловала, попросив вынести по делу новое судебное решение и признать незаконным постановление Госдумы о досрочном прекращении полномочий Белоусова и восстановить статус депутата.

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Челябинск, Павел Зварзин

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