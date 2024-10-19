Россия и Украина обменяли военнопленных

Россия и Украина обменялись пленными.

Как сообщили РИА «Новый День» в Минобороны РФ, переговорный процесс завершился 18 октября. В результате с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 95 российских военнослужащих. Взамен переданы 95 военнопленных ВСУ.

«В настоящее время все российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками, – рассказали в ведомстве. – Все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.

При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты».

Москва, Варвара Бурлакова

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