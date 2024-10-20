Определился фаворит в конкурсе на пост главы Пластовского района

Политблок челябинского правительства на выборах главы Пластовского округа сделал ставку на врио главы Аркадия Даниеляна. Об этом пишет telegram-канал «Погоны и галстуки».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», еще в сентябре фаворитом мэрской кампании считался глава Металлургического района Челябинска Сергей Кочетков.

Однако на участие в конкурсе заявились всего трое: Даниелян, замглавы по управлению экономикой и муниципальным имуществом Светлана Федорцова, замглавы по социальным вопроса Наталья Дьячкова.

Наблюдатели считают дам техническими кандидатами. Что же касается Кочеткова, то его сход с дистанции связывают с ослаблением влияния миллиардера и депутата Заксобрания Константина Струкова (Пласт считается его «вотчиной», а Кочетков – его креатурой).

Пласт, Павел Зварзин

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