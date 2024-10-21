Фаворит гонки за кресло мэра Челябинска стал безработным

Алексей Лошкин стал вторым официальным безработным кандидатом на пост главы Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Законодательного собрания Челябинской области, председатель контрольно-счетной палаты региона Алексей Лошкин освобожден от замещаемой должности постановлением областного парламента.

Соответствующее решение депутаты приняли голосованием опросным путем. Алексей Лошкин подал заявление на имя спикера регионального парламента с просьбой об освобождении от замещаемой должности 21 октября.

Напомним, теперь уже бывший главный аудитор Южного Урала считается фаворитом в борьбе за пост мэра Челябинска. Всего на кресло градоначальника претендуют 29 кандидатов.

Несмотря на значительное число претендентов, общий портрет кандидата мало чем отличается от аналогичных конкурсов. По традиции, среди них есть пенсионер (кстати, не пропускающий выборы мэра с 2019 года и «переживший» уже трех градоначальников), депутат и бывший депутат, педагог (на этот раз – с опытом работы в аппарате губернатора области). Не обошлось и без действующих чиновников – в списке есть глава Калининского района Челябинска (и бывший вице-мэр) Владимир Шамне.

Интересно, что г-н Шамне не стал подавать в отставку со своей нынешней должности, в отличие от Алексея Лошкина. Хотя последний вряд ли формально имел возможность оказывать давление на членов комиссии в качестве председателя контрольно-счетной палаты региона. Как и влиять на решение депутатов городской Думы (у Челябинска – своя КСП).

Зато после отставки бывший главный аудитор Южного Урала стал вторым участником конкурса со статусом временно неработающего. Кстати, безработные кандидаты – еще одна давняя традиция подобных конкурсов.

Чего, пожалуй, не хватает нынешним выборам главы Челябинска – так это кандидата-домохозяйки, еще одного распространенного персонажа подобных конкурсов. Впрочем, для столицы Южного Урала такая кандидатура и раньше была редкостью.

Но особое очарование нынешним выборам мэра Челябинска придает участие в них в качестве претендентов сразу двух арбитражных управляющих. Специализирующихся, напомним, не только и не столько на кризисном управлении, сколько на ведении процедуры банкротства. Не слишком лестная аналогия для предыдущих градоначальников.

Напомним, решение о достоверности документов и сведений, представленных претендентами на пост главы Челябинска, комиссия планирует принять 31 октября текущего года.

Заседание по отбору кандидатур на должность мэра состоится 7 ноября. Комиссия оценит управленческие навыки кандидатов и уровень профессионального образования.

По результатам конкурсных процедур она примет решение, в котором определит победителей. После чего депутаты на заседании Челябинской городской Думы проголосуют за кандидатуры из числа победителей конкурса.

Челябинск, Виктор Елисеев

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