Стремительная карьера: Алексей Лошкин стал врио мэра Челябинска

Фаворит конкурса на пост мэра Челябинска, едва устроившись в городскую администрацию, занял пост и.о. градоначальника.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской городской Думы, сегодня, 22 октября, обязанности по временному исполнению полномочий главы города возложены на Алексея Лошкина.

Соответствующее решение муниципальные депутаты приняли заочным поименным голосованием.

Ранее исполнявший эти обязанности Александр Астахов сложил полномочия по собственному желанию.

Напомним, вчера, 21 октября, Законодательное собрание Челябинской области утвердило постановление об отставке Лошкина с должности председателя контрольно-счетной палаты региона. Ранее он подал документы для участия в конкурсе на пост главы Челябинска. А сегодня Алексей Лошкин приступил к работе в качестве заместителя главы города по правовым и имущественным вопросам.

Напомним, именно его считают фаворитом в борьбе за кресло градоначальника. Первые итоги работы комиссии, которой предстоит рассмотреть документы 29 претендентов на кресло градоначальника, станут известны к концу октября. 7 ноября должны определиться финалисты конкурса, из числа которых и будут выбирать депутаты Челябинской городской Думы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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