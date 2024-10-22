Поселения еще четырех районов Челябинской области потеряют органы самоуправления

В Челябинской области продолжается муниципальная реформа: в ближайшее время без органов местного самоуправления останутся все городские и сельские поселения в Ашинском, Кусинском, Еманжелинском и Увельском районах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о планах превратить названные территории в муниципальные округа губернатор Алексей Текслер.

Суть реформы в объединении всех самостоятельных муниципальных образований в одно. Их администрации и советы депутатов, естественно, ликвидируются, а управляться все поселения будут из единого центра.

«Важно максимально приблизить местную власть к людям, сделать муниципальные услуги качественными и доступными для жителей»,– заявил губернатор, но как это сделать, если все вопросы, за которые до сих пор отвечал сельсовет, теперь будут решаться в бывшем райцентре, не пояснил.

Программа укрупнения муниципалитетов началась в регионе в 2022 году. Первым стал Коркинский район. Там не скрывали, что одна из причин объединения – своевольность поселковых администраций и советов.

«Они имеют возможность проводить свой политический курс, организовывать очаги нестабильности и некоторых народных волнений», – заявляла в марте 2022 года представлявшая законопроекты замглавы Коркинского района по правовым вопросам Юлия Кияткина.

В текущем году процедуру в муниципальные округа превратились Пластовский, Саткинский и Нязепетровский районы.

Челябинск, Софья Артемьева

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