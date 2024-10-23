В России определили сроки проведения ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ в 2025 году

Минпросвещения России и Минобрнадзор определили сроки проведения ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ в 2025 году. Проект совместного приказа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», досрочный период выпускных экзаменов для девятиклассников предусмотрен с 22 апреля по 17 мая, основной – с 21 мая по 2 июля, дополнительный – со 2 по 23 сентября.

Одиннадцатиклассники смогут досрочно сдать ЕГЭ с 21 марта по 21 апреля. Основной этап запланирован на период с 23 мая по 4 июля. Обязательный экзамен по математике запланирован на 27 мая, по русскому языку – 30 мая. Выпускные испытания по обществознанию и физике намечены на 2 июня, по биологии, географии и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам – на 5 июня, по информатике и устная часть экзамена по иностранным языкам – на 10 и 11 июня.

Дополнительный период сдачи ЕГЭ устанавливается с 4 по 23 сентября.

Проект находится в стадии обсуждения до 1 ноября, так что даты экзаменов могут измениться.

Ранее стали известны минимальные баллы, полученные за ЕГЭ, необходимые для поступления в вуз.

Москва, Анастасия Палей

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