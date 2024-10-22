Минпросвещения установило минимальные баллы ЕГЭ на 2025/2026 годы

Министерство просвещения установило новые минимальные баллы Единого государственного экзамена (ЕГЭ) на следующий учебный год. Соответствующий документ опубликован на портале нормативных правовых актов.

Согласно проекту приказа, порог сдачи по русскому языку составит 42 балла, по математике – 39 баллов, по физике – 39 баллов, по обществознанию – 42 балла, по истории – 35 баллов, по информатике – 44 балла, по иностранному языку – 30 баллов, по литературе – 40 баллов, по биологии – 39 баллов, по географии – 40 баллов и по химии – 39 баллов.

Таким образом, проходной балл ЕГЭ увеличился по русскому языку, ранее он составлял 40. По обществознанию порог, наоборот, был снижен с 45 до 42 баллов.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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