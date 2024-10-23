Проезд в такси подорожает, но таксисты не рады

С 25 октября вырастут цены на услуги такси. Пока речь идет только о Москве, а агрегаторы говорят о незначительном росте. Но эксперты полагают, что к концу года цены могут вырасти на 30 к сегодняшнему уровню, при этом повышение коснется и регионов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», уже в ближайшую пятницу цена за километр пути в столице и минуты в «Яндек Go» в тарифе «Комфорт» увеличится с 12 до 15 рублей, то есть на четверть. Минута ожидания вырастет с 13 до 15 рублей. И если сейчас в цену подачи включены 2 км и 6 минут пути, то с 25 октября этот «бонус» для пассажира сокращается до 1 км и 3 минут.

Аналогичная ситуация, судя по информации в чатах таксистов, и с другими тарифами.

При этом в компании «Яндекс» утверждают, что вы среднем цена поездки в Москве вырастет на 3% – 4%. Но непонятно, как это получится, если только по одному тарифу рост 25%, а повышать планируют все.

Подорожание проезда объясняют необходимостью решить проблему с дефицитом водителей и частично компенсировать увеличение цен на обслуживание и содержание автомобилей.

«Расходы водителей, связанные с владением и эксплуатацией автомобилей, постоянно увеличиваются, а доходы отстают. Работа в такси стала менее выгодной, – цитируют «Известия» директора управляющей организации сервиса заказа такси «Максим» Максима Шушарина. – На рынке острый дефицит водителей. В регионах дефицит предложения составляет в среднем 40% – 50%, в Москве тоже недобор».

Дополнительным фактором стала ситуация с меньшим ресурсом китайских автомобилей, которые стали использовать в такси по всей стране в течение последних полутора лет, по сравнению с европейскими и корейскими аналогами. Если для европейских и корейских авто обычный пробег до списания достигал 300 тысяч км, то китайские на практике проходят максимум 150 тысяч км. Представители таксопарков заявляют, что более 70% «китайцев», закупленных за последние 2 года, уже потребовали недешевого ремонта.

По мнению экспертов, повышение цен не остановит отток водителей из отрасли, так как одновременно необходимо решать проблему избыточного регулирования и новых требований закона о такси. Речь идет о 580-ФЗ, вступившем в силу 1 сентября 2023 года. По словам представители отрасли, документ воспроизводит еще советскую модель регулирования рынка такси, которая в условиях современного мира уже не актуальна. Оклейка или перекраска машин в один цвет, бумажные путевые листы, ежедневные медосмотры и техосмотр выбили из отрасли самозанятых граждан РФ, которые могли получать дополнительный заработок для своих семей и нивелировать скачки цен на такси в пики пассажирского спроса, подключаясь к агрегаторам по необходимости. В итоге через год после вступления в силу закона «О такси» выяснилось, что новые правила привели к уходу из легального поля более миллиона таксистов.

Последуют ли примеру Москвы в регионах, пока неизвестно. Например, в Екатеринбурге и Челябинске стоимость проезда в такси выросла на 10% – 20% в сентябре. Но сами таксисты остались недовольны, заявляя, что их доля по-прежнему мизерна.

Еще одна проблема – введение обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП). Затраты на оформление страховки транспортные компании перекладывают на клиентов. При этом заявляется, что с новым полисом перевозки должать стать более безопасными для пассажиров, водитель же от этого ничего не выигрывает.

«Водитель только все должен, а на самого водителя даже страховка не распространяется. Про какую безопасность они пишут? Водители находятся долго на линии из-за дешевых цен, тем самым усталость, потеря реакции, потеря внимательности и так далее», – отмечают таксисты в соцсетях.

«Расходы и убытки на 20% – 30%, а цены всего на 3% – 4%...»

«В заявке подорожает, в кармане водителя подешевеет!»

Но в целом повышение стоимости проезда представители отрасли приветствуют:

«Давно пора! Превратили такси в маршрутку, хотите сервис – платите бабки!»

В ответ возмущаются пассажиры: «Какой сервис? Имя и фамилию водителя в приложении прочитать невозможно, не подъехав к дому, уже включают время ожидания, приезжают не к подъезду, а где припарковаться удобно, из-за дождя курят в салоне. Офигительный сервис…»

Москва, Игорь Юров

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