В Челябинске дважды отложили оглашение приговора по делу об убийстве подростка у ТРК «Космос»

В Челябинске второй раз отложили оглашение приговора по делу об убийстве подростка у ТРК «Космос».

Как уже сообщал «Новый День», трагедия произошла вечером 9 апреля прошлого года. Компания молодых таджиков из 10 человек с палками и камнями напали на группу местных парней. Во время потасовки иностранцы избили ногами, руками и палками 17-летнего подростка. Один из нападавших дважды всадил в юношу нож. От полученных травм челябинец скончался на месте.

После этого приезжие скрылись. В течение нескольких дней семерых из нападавших задержали. Трое успели сбежать за границу и были объявлены в международный розыск.

Уже после начала рассмотрения уголовного дела по обвинению соучастников преступления (шестерых граждан Таджикистана и одного гражданина Российской Федерации) одного из скрывшихся задержали на территории Казахстана, а затем экстрадировали в Россию. Уголовное дело в отношении него объединили с материалами, касающимися других участников драки.

Выступая в прениях, представитель прокуратуры назвал эту историю «примером неоправданной животной жестокости», уточнив, что «даже в животном мире насилие имеет цель». Обвинитель заявил, что в тот вечер мигранты не собирались вести ни с кем никаких переговоров: они жаждали крови и специально спровоцировали драку. В качестве отягчающего обстоятельства он назвал и тот факт, что подсудимые изворачивались и лгали во время следствия. Вину они в конце концов признали, но утверждали, что не хотели убивать. Но обвинение считает иначе: следственные эксперименты и видеоэкспертиза показали, что соучастники обсуждали предстоящее нападение и план отхода – как сделать так, чтобы никого не поймали, координировали свои действия и во время нападения.

Обвинение запросило для Заира Джалилова и Одинаева по 5 лет лишения свободы в колонии общего режима; для Ахмадова и Имомова – по 5,5 лет, для Таира Джалилова – 13 лет; для Сабуровав и Сатторова – по 14,5 лет; для Мирова – 18 лет. По мнению прокуратуры, трое последних должны отбывать наказание в колонии строгого режима. Кроме того, обвинение просит взыскать с обвиняемых в пользу потерпевшей стороны 5 млн рублей.

Приговор должны были огласить 17 октября, но потом перенесли на 24 октября. Сегодня же стало известно, что процедура опять откладывается: «Возобновлены судебные прения для уточнения позиции стороны защиты», – сообщили в Челябинском областном суде.

Челябинск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube