В СК прокомментировали убийство женщины-таксиста в Коркино

В Следственном управлении СК РФ по Челябинской области прокомментировали убийство женщины-таксиста в Коркино.

Как уже сообщал «Новый День», тело 40-летней горожанки с ножевыми ранениями нашли накануне вечером у дома №1 по улице Ватутина.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), – рассказали в ведомстве. – В настоящее время назначен ряд судебных экспертиз, проводятся оперативно-розыскные и следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления.

Расследование проводится при оперативном сопровождении ГУ МВД России по Челябинской области».

Челябинск, Павел Зварзин

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