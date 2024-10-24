В полиции прокомментировали ситуацию в Коркино, где начались волнения из-за убийства женщины

В ГУ МВД РФ по Челябинской области прокомментировали ситуацию в Коркино.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня коркинцы устроили несанкционированный митинг из-за убийства женщины-таксиста. Начались беспорядки, стрельба, загорелись дома. В город стянули силовиков.

«Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на поддержание правопорядка на территории Коркинского муниципального округа и на прилегающих территориях. В связи с этим полицейские призывают коркинцев соблюдать общественный порядок и не нарушать законодательство.

Обращаем внимание, что органами внутренних дел проведены все необходимые мероприятия, направленные на раскрытие убийства женщины, – заявили в ведомстве. – Подозреваемый в совершении преступления задержан. Еще один человек проверяется на причастность к совершению противоправных действий. Оба гражданина переданы полицейскими в следственные органы.

Полиция обращает внимание, что в настоящее время в сети Интернет распространяется информация, провоцирующая местных жителей на совершение противоправных действий. Призываем южноуральцев не поддаваться на провокации. Ситуация находится под контролем правоохранительных органов. Сотрудниками полиции принимаются все необходимые меры, направленные на поддержание правопорядка».

Коркино, Павел Зварзин

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