Режим НМУ в Челябинской области продлили еще на сутки

В двух городах Южного Урала сохраняется режим НМУ.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, будут наблюдаться в регионе с 26 по 29 октября.

В связи с этим в Челябинске и Коркино с 2 часов 26 октября до 19 часов 29 октября объявлен режим НМУ первой степени опасности.

Также предупреждение об угрозе смога направлено отдельным предприятиям Челябинской области.

Напомним, ранее режим «черного неба» был снят в Челябинской области 22 октября.

Жителям Южного Урала в период НМУ рекомендуется употреблять как можно больше воды, но предпочтение отдавать минеральной щелочной воде или кисломолочной продукции. Также будут уместны соки и кислородно-белковые коктейли. А вот от газированной воды лучше отказаться.

Также в экстренных службах советуют отказаться от лишних нагрузок. Одежду желательно выбирать из натуральных тканей. Полезным станет и контрастный душ. Настоятельно рекомендуется отказаться от алкогольных напитков. В случае постоянной одышки, кашля и бессонницы необходимо срочно обратиться к врачу.

При наступлении НМУ жителям рекомендуется не проводить работ, связанных с задымлением, пылением и возникновением неприятных запахов, не разводить костры, по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле и воспользоваться услугами общественного транспорта.

Челябинск, Виктор Елисеев

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