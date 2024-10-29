В правительстве Челябинской области вводятся новые должности

В правительстве Челябинской области появятся новые должности. Вопрос будет рассмотрен на заседании регионального парламента 31 октября.

В Законодательном собрании пояснили: в Перечень №2 должностей государственной гражданской службы Челябинской области, учреждаемых в аппарате губернатора и областного правительства, вводятся «Помощник заместителя председателя правительства», «Помощник заместителя председателя правительства – министра» и «Помощник руководителя аппарата губернатора и правительства с целью обеспечения деятельности новых учрежденных государственных должностей Челябинской области («Заместитель председателя правительства», «паместитель председателя правительства – министр») и должности государственной гражданской службы Челябинской области («Руководитель аппарата губернатора и правительства»).

В документах не указывается, что помощники и советники будут работать на общественных началах, но заявляется: «Реализация закона не потребует дополнительных финансовых, материальных и иных расходов областного бюджета, так как носит на данном этапе организационный характер». Когда закончится данный этап и понадобятся ли финансы на следующем – не уточняется.

Как уже сообщал «Новый День», переизбравшись на второй срок, губернатор Алексей Текслер увеличил число своих заместителей до 17.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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