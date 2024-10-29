Адвокаты Юревича не смогли оспорить его арест

Адвокаты Михаила Юревича не смогли оспорить его заочный арест.

Как уже сообщал «Новый День», в 2017 году в отношении экс-губернатора Челябинской области было возбуждено уголовного дела по подозрению в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и в подстрекательстве к клевете (ч. 4 ст. 33 и ч. 2 ст. 128.1 УК РФ).

По версии следствия, Юревич получил 26 млн рублей от регионального министра здравоохранения Виталия Тесленко, которого ранее приговорили к 7 годам лишения свободы за получение взяток на общую сумму 70 млн рублей.

Следователи посчитали, что деньги Юревич получал за действия, входящие в его служебные полномочия, а также за общее покровительство.

К тому моменту экс-чиновник уже уехал за границу, и на допросы не являлся. Поэтому следователи вышли с ходатайством в Ленинский райсуд Екатеринбурга о заочном аресте. И сначала получили отказ: суд счел, что следствию не удалось доказать, что экс-губернатор не собирается возвращаться в Россию. Вердикт был оспорен, и в мае 2017 года Свердловский областной суд ходатайство следователей удовлетворил.

Через несколько месяцев адвокаты Юревича направили апелляционную жалобу в президиум Свердловского облсуда, настаивая на изменении подследственному меру пресечения. А когда судья кассационной группы отказался пересматривать ранее вынесенные постановления, защитники обратились в Верховный суд. Но и там им отказали.

Теперь защита предприняла новую попытку. И снова безуспешно: Свердловский областной суд оставил решение о заочном аресте без изменения. То есть, если Юревич вернется или будет экстрадирован в Россию, он сразу же будет заключен под арест минимум на 2 месяца.

Екатеринбург, Ольга Арсентьева

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