Коркино нашли нового градоначальника

Временно исполняющим обязанности главы Коркино может стать Александр Орел.
Как уже сообщал «Новый День», сегодня мэр Крокино Наталья Лощинина заявила об отставке. По информации telegram-канала «Погоны и галстуки», ей уже нашли замену: на освободившееся мэрское кресло прочат главу Ленинского района Челябинска. Сначала его, по традиции, назначат первым заместителем главы администрации Коркинского муниципального района, а когда Лощинина сдаст дела получит, статус врио градоначальника до новых выборов.
Челябинск, Павел Зварзин
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