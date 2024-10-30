Коркино нашли нового градоначальника

Временно исполняющим обязанности главы Коркино может стать Александр Орел.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня мэр Крокино Наталья Лощинина заявила об отставке. По информации telegram-канала «Погоны и галстуки», ей уже нашли замену: на освободившееся мэрское кресло прочат главу Ленинского района Челябинска. Сначала его, по традиции, назначат первым заместителем главы администрации Коркинского муниципального района, а когда Лощинина сдаст дела получит, статус врио градоначальника до новых выборов.

Челябинск, Павел Зварзин

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