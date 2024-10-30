Мужчину, обвиняемого в обмане жительницы Варненского района, задержали

Полиция задержала мужчину, которого обвинили в мошенничестве отношении жительницы Варненского района.

Как уже сообщал «Новый День», информация об обмане жительницы поселка Катенино недобросовестными строителями была опубликована в социальных сетях.

Женщина передала неким мужчинам полтора миллиона рублей для проведения строительных работ. Получив деньги, «подрядчики» через несколько дней скрылись и перестали выходить на связь с заказчиком.

История вызвала живой отклик в обществе, потребовавшем у правоохранителей помочь женщине и призвать к ответственности злоумышленников.

«Сотрудники полиции провели комплекс необходимых мероприятий, в ходе которых установили местонахождение разыскиваемого мужчины, – сообщили в региональном главке МВД. – Мужчина доставлен в Главное управление МВД России по Челябинской области. С ним работают оперативники управления уголовного розыска. Продолжается работа по выяснению объективной картины произошедшего».

Задержанный изложил свою версию происходящего:

«Взял объект в работу, взял деньги, договорился с хозяйкой, взял у нее 50% вперед. Сделал демонтаж веранды старой – она была большой. Сделал фундамент новый, поднял стены, сделал пол, потолок, крышу, – рассказал задержанный. – Взял еще денег у нее на стройматериалы. Я успел докупить стройматериалы, и у меня в семье случилась проблема – умер сын. Естественно, я поставил в известность хозяюшку: некоторое время я не могу прийти.

Она говорит: «Да. Я все прекрасно понимаю, не переживай, делай свои дела». Работы остановились на какой-то срок. Ну, а потом начались эти все проблемы.

Ребята, которые работают в правоохранительных органах, дали знать, что я должен прийти сюда (в полицию – прим. РИА «Новый День»), а потом они мне показали, что творится в соцсетях: что, типа, я забрал у нее полтора миллиона, обманул, ничего не сделал, хотя работы были».

Мужчина утверждает, что в самом большом объекте осталось доделать только окна и двери.

«Сейчас, как хозяйка скажет: возместить – возмещу, пойти добивать свои объекты – я пойду».

Обсуждая ситуацию в соцсетях, одни подозревают задержанного в неискренности, другие удивляются расхождению в показаниях сторон:

«Хозяйка говорит: пару дней приезжали, что-то делали и пропали, а по его словам старую пристройку снес с демонтажом фундамента, сделал новый фундамент и поставил стены и крышу. Легко же проверить, кто врет».

Но и те, и другие интересуются: будет ли кто-нибудь проверять, почему местная полиция не возбудила уголовное дело сразу.

Челябинск, Павел Зварзин

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