Глава Ленинского района Челябинска ушел в отставку

Александр Орел покинул должность главы челябинского района.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, глава администрации Ленинского района Челябинска Александр Орел уволился по собственному желанию.

С 31 октября исполняющей обязанности главы районной администрации назначена Ольга Гущина. До настоящего времени она работала заместителем главы Ленинского района.

Напомним, вчера, 30 октября, о своей отставке заявила глава Коркинского муниципального округа Наталья Лощинина. Заменить ее в должности главы муниципалитета может Александр Орел.

Челябинск, Виктор Елисеев

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