Александр Орел возглавил Коркинский округ. Пока в статусе и.о.

Коркинские депутаты назначили исполняющим обязанности главы муниципалитета Александра Орла.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое решение собрание депутатов Коркинского муниципального округа приняли сегодня, 31 октября.

Напомним, о сложении с себя полномочий глава округа Наталья Лощинина заявила вчера, 30 октября. Причиной отставки послужили массовые беспорядки, произошедшие в Коркино на прошлой неделе после убийства женщины-таксистки, в котором обвинили представителей цыганской общины.

После отставки стало известно, что возглавить муниципалитет может Александр Орел, занимавший на тот момент должность главы Ленинского района Челябинска. Сегодня, 31 октября, чиновник сообщил о сложении с себя полномочий главы района.

Александр Орел родился в 1973 году в Челябинске. В 1995 году окончил Челябинский государственный педагогический институт (ныне – ЮУрГГПУ) по специальности «учитель физики и астрономии». С 1993 по 2001 год работал учителем физики в челябинской школе №17. В 2001 году перешел на работу в управление по делам образования Челябинска, где дослужился до должности заместителя начальника управления.

Во время работы в городской администрации получил второе высшее образование по специальности «юриспруденция» (ЮУрГУ, 2009 год). В 2011 году покинул управление по делам образования, возглавив Ленинский район областного центра.

Челябинск, Виктор Елисеев

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