«Элементарно, Ватсон!» Хэллоуин и одно из популярных заблуждений

Сегодня во многих странах мира празднуют Хэллоуин – праздник, ассоциирующийся со смертью и сверхестественным. Он уходит корнями в древний праздник Самхейн, знаменовавший приход зимы. По преданиям, в эту ночь открывается граница между мирами мертвых и живых, и тени усопших в прошедшем году навещают землю. Поэтому чтобы не стать добычей мертвых, люди гасили очаги в домах и наряжались как можно страшнее, надеясь распугать привидения, переползшие открытую границу.

Чтобы отвлечь английский народ от языческих обычаев в VII веке Папа Бонифаций IV утвердил 1 ноября День Всех Святых, а 2 ноября стало Днем Душ – днем поминовения всех умерших. Однако победить народные традиции так и не удалось.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», любые сюрпризы и подарки в этот день должны быть пугающими или хотя бы создающими атмосферу напряжения и загадочности.

Возьмем на себя смелость утверждать, что самый роскошный подарок на Хэллоуин 132 года назад преподнес миру английский издатель Джордж Ньюнес.

31 октября 1892 года вышел первый сборник рассказов о Шерлоке Холмсе. Он назывался «Приключения Шерлока Холмса», в него вошли рассказы, охватывающие события весны 1883 – конца 1890 годов. Первоначально для сборника отобрали 13 новелл, но потом решили – на всякий случай – один «выкинуть».

В 2024 году исполняется 131 год с момента появления Шерлока Холмса в России: первым на русский язык был переведен рассказ «Пестрая банда» (нам он известен как «Пестрая лента», а события в нем происходят в 1883 году). Рассказ вышел в 50-м номере журнала «Звезда» 12 декабря 1893 года. Перевод был сделан Вл. Бернаскони с немецкого, поэтому главный герой герр Гольмес проживал на Баккер-Штрассе.

С тех пор рассказы и повести о приключениях английского гения сыска на русском языке неоднократно переиздавались, в том числе и на Южном Урале.

Так, 45 лет назад, в 1979 году, в Южно-Уральском книжном издательстве вышел сборник избранных произведений, а в начале 90-х годов издали «Этюд в багровых тонах». Впрочем, ровесники последнего издания, в отличие от своих родителей, приключениями Холмса не зачитывались. Большинство из них не смогли одолеть и 2-3 рассказов. Правда, гениального сыщика он знают весьма неплохо – спасибо режиссеру Игорю Масленникову и актеру Василию Ливанову – телесериал 1979-86 годов смотрели с удовольствием и дети 90-х, и дети начала 2000-х. Кстати, согласно Книге рекордов Гиннесса Шерлок Холмс – самый популярный киногерой (свыше 300 экранизаций). Проект «Шерлок» с Бенедиктом Камбербетчем в главной роли всколыхнул интерес молодежи к произведениями Дойла, однако многие, обнаружив, что новый английский сериал очень отдаленно напоминает сюжет оригинала, вновь забросили первоисточник.

Тем не менее, Шерлок Холмс пока остается одним из самых любимых литературных героев, книги о нем переведены на 76 языков. Считается, что Шерлок Холмс родился 6 января 1854 года, так что в этом году шерлокоманы отмечали 170-летие любимого героя.

P.S. «Элементарно, Ватсон!» – Шерлок Холмс такого не говорил. Этой фразы нет в произведениях Конана Дойла, ее придумал английский писатель Пэлем Г. Вудхауз, «родитель» не менее популярной сегодня парочки – Дживса и Вустера. Правда, и к ним эта фраза не имеет никакого отношения. Впервые она появилась в романе «Псмит-журналист» (первая публикация состоялась ровно 115 лет назад – в конце октября 1909 года): «По-моему, – сказал Псмит, – настал один из тех моментов, когда мне следует спустить с цепи мой шерлок-холмсовский метод. А именно. Если бы сборщик квартирной платы уже побывал здесь, то, мнится мне, товарищ Спагетти, или как там вы его назвали, здесь больше не появился бы. Иными словами, загляни сюда сборщик налогов и не обрети наличных, товарищ Спагетти скитался бы сейчас в холодном ночном мраке и не возникал бы под недавно родным кровом. Вы следуете за ходом моих рассуждений, товарищ Малоней? – Верно! – сказал Билли Виндзор. – Конечно же. – Элементарно, мой дорогой Ватсон, элементарно, – прожурчал Псмит».

А 105 лет назад, в 1929 году, фраза «Элементарно, Ватсон» прозвучала в американском фильме «Возвращение Шерлока Холмса», потом в другой экранизации приключений сыщика, и к концу ХХ века прочно «прилипла» к Холмсу.

Сейчас эта расхожая фраза стала менее популярна и чаще в повседневном общении часто сокращается до «Элементарно!»

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Москва, Анастасия Палей

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube