Пытка отоплением: челябинцы оплачивают ненужные гигакалории не только деньгами, но и здоровьем

В Челябинске до сих пор не принято не решение о завершении отопительного сезона, хотя условия, позволяющие отключить батареи, уже выполнены.

Как сообщал «Новый День», в городе действует норматив, согласно которому систему выключают, когда среднесуточная температура воздуха превышает плюс 8 градусов. Учитывая, что дневные температуры периодически достигают летних значений (например, накануне воздух в областном центре прогрелся до +22), энергетики еще 9 апреля заявили, что в отопительных системах Челябинска температуру теплоносителя снижена до минимума (70-75 градусов).

Но, как выяснилось, произошло это далеко не везде: «У нас батареи такие же горячие, как зимой, – рассказали агентству жители до №2 на улице Калинина. – Всю зиму топили на полную катушку, хотя на улице было гораздо теплее, чем год назад, и сейчас не снизили, хотя на улице уже, как летом, – прикасаешься к радиатору и обжигаешься». Особенно тяжело обитателям дома во время НМУ: этот район расположен в низине, и там одними из первых чувствуют вредные выбросы. Ночи с включенными на максимум батареями и закрытыми окнами, когда на улице гораздо выше нуля, превращаются в пытку.

«Мы обратились в управляющую компанию с просьбой прикрутить батареи, но реакции пока не последовало. Почему в других домах можно, а у нас нет», – недоумевают жильцы. Однако оказалось, что это не единичный случай.

Аналогичная ситуация складывается в Курчатовском районе. «У нас батареи в стенах. В этом году топили так сильно, что контуры этих батарей проступили на новых обоях, в квартире просто нечем дышать – рассказали обитатели дома №18а на улице 40-летия Победы. – Мало того, что свежий ремонт испорчен, так мы еще и платить должны за этот дикий перетоп. Мучаемся за свои же деньги». Такие же жалобы поступили из Ленинского, Металлургического, Советского, Центрального районов. Обзвонив массу знакомых, мы обнаружили только один жилой дом – на Кировке – где батареи действительно прикрутили.

Чиновники и энергетики каждый год объясняют затягивание отопительного сезона неустойчивой весенней погодой – дескать, сегодня жарко, а завтра резко похолодает – все начнут мерзнуть и болеть. Но на самом деле, развитие и обострение болезней вызывает как раз пересушенный воздух: низкая влажность воздуха в помещении провоцирует раздражение слизистых, сухость кожи, повышает риск вирусных инфекций, вызывает обострение астмы и аллергических реакций. Так что челябинцы платят за лишние гигакалории не только деньгами, но и здоровьем.

Челябинск, Павел Зварзин

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