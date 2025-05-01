Центр Челябинска закрыт для автомобилей, общественный транспорт изменил маршруты

В центр Челябинска сегодня лучше отправляться без автомобиля.
Как уже сообщал «Новый День», в связи с проведением легкоатлетической эстафеты, которая начнется в 10:00, закрыто движение транспорта в квадрате улиц Лесопарковая – Сони Кривой – Воровского – Свободы – Труда – Энгельса – Коммуны. Ограничения действуют до 15:00.
Изменены маршруты общественного транспорта. Подробнее о них здесь.
Челябинск, Софья Артемьева
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