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Четверг, 1 мая 2025, 07:18 мск

Новости Челябинск

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Центр Челябинска закрыт для автомобилей, общественный транспорт изменил маршруты

В центр Челябинска сегодня лучше отправляться без автомобиля.

Как уже сообщал «Новый День», в связи с проведением легкоатлетической эстафеты, которая начнется в 10:00, закрыто движение транспорта в квадрате улиц Лесопарковая – Сони Кривой – Воровского – Свободы – Труда – Энгельса – Коммуны. Ограничения действуют до 15:00.

Изменены маршруты общественного транспорта. Подробнее о них здесь.

Челябинск, Софья Артемьева

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